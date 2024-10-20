عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات ، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2470 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3176 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3705 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4234 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07 % إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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