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88 جنيها لكيلو البلطي .. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:50 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

أسعار الأسماك

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كتبت- دينا كرم

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و88 جنيها.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 175 و375 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 115 و 155 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
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