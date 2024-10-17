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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 17 أكتوبر

04:04 م الخميس 17 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت– أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4151 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4183 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3660 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3137 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29280 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.



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