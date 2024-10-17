خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت - أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

تراجع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس (موقع رسمي)

قبل قرار المركزي.. الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم