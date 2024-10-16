تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر المكرونة السويسي، والجمبري، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفض سعر كيلو الكابوريا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و 84 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 210 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 170 و330 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 140 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيهًا، بزيادة 30 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.