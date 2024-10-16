سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2024 بدون مصنعية

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد تراجع سعره أمس الثلاثاء، بالتعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب الثلاثاء في مصر تراجع بالتعاملات المسائية، إذ انخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2024، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4114 جنيه.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 3771 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3086 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 12 بلغ 2057 جنيها.

- سعر الأونصة بلغت 127969 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28800 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار بلغت 2662.69 دولار.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23 % إلى نحو 2654 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب