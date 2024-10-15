أول تعليق من الدماطي على استحواذ "أرلا" الدنماركية على دومتي

كتبت_دينا خالد:

قال محمد الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إن شركته تلقت بالفعل عرض للاستحواذ من شركة أرلا وهي من أكبر شركات العالم.

وأضاف الدماطي، أن مجلس الإدارة سوف يبحث العرض في اجتماعة القادم، و في حالة الموافقة ستبدأ عملية الفحص.

وتابع الدماطي، أن العرض غير ملزم لكلا الطرفيين، "في جميع الأحوال عائلة الدماطي مستمرة إن شاء الله و أنا موجود على رأس الإدارة التنفيذية للشركة".

وأشار الدماطي، إلى أن الخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط إنتاج و شراء أرض جديدة سواء تمت الصفقة أو لم تتم.

وأضاف الدماطي، عبر صفحته على الفيسبوك، "العرض ده يقول أد إيه دومتي اتظلمت في تقييمات ضعيفة وسعر سهم منخفض على مدار 8 سنوات من الطرح.. وفي كل الأحوال أنا فخور بالنقطة اللي وصلنا ليها في ظروف اكيد مش سهلة".

ودومتي هي شركة مصرية تأسست عام 1989 وهي شركة مدرجة بالبورصة متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.