انخفاض أسعار الطماطم والخيار والبسلة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والبسلة، والخيار البلدي والصوب، والفلفل الحامي بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البسلة بين 15 و21 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.