بعد حملات المقاطعة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ودشن عدد من المواطنين منذ عدة أيام حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي في عدد من المحافظات لمقاطعة أسواق الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بحسب الحملات.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 60 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 190 جنيها و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 220 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه 270 جنيها.