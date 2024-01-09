انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 195 و425 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.