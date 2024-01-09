إعلان

BBC

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري بسوق العبور اليوم الثلاثاء

11:58 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 195 و425 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

أسعار السمك السمك البلطي سوق العبور

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بالفيديو.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تسيطر على طقس الأيام المقبلة
* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"