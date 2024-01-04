سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع 20 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2044 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 2.8 دولار بنسبة 0.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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