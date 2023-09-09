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سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات

10:29 ص السبت 09 سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2195 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17560 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 0.60 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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