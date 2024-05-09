وزير التجارة يبحث مع نظيره الأردني تعزيز العلاقات بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة على المستوى الوزاري، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.

وقال الوزير في بيان يوم الخميس، إن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية تستند إلى عدة محاور من أبرزها الشراكة الصناعية بين مصر والأردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب.

وأشار الوزير إلى أن توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والأردنية بشأن ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول موضوعات الاهتمام المشترك بين مصر والأردن وسبل تذليل كافة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين مصر والأردن وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية بالبلدين.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن وترجمتها لمشروعات تعاون تصب في صالح الشعبين الشقيقين وترفع معدلات نمو الاقتصادين المصري والأردني على حد سواء.

وأكد الدكتور يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعاون المشترك.