إعلان

BBC

انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي

11:07 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2023

سعر الدينار الكويتي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الدينار الكويتي، كما زاد سعر بيع الدينار الأردني، مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.07 جنيه للشراء بانخفاض 4 قروش، و100 جنيه للبيع، بانخفاض 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.59 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين.

سوق مصراوى

سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي أسعار العملات العربية البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market