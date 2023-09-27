المشاط تبحث التعاون المشترك مع وزير المالية والخزانة بهونج كونج



كتب- مصطفى عيد:



بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون المشترك مع كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج، ونائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت المشاط أهمية منتدى الحزام والطريق الذي عقد منتصف الشهر الجاري بهونج كونج، كتمهيد لقمة بكين الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون في ضوء المبادرة الدولية وتحفيز جهود التعاون جنوب جنوب.

وأعربت عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع سوق هونج كونج باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، وتعزيز الخدمات المالية في ضوء مبادرة الحزام والطريق، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة التعاون وتحفيز الشراكات الشاملة متعددة الأطراف بين مصر وهونج كونج والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العديد من القطاعات الاستراتيجية من أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ودفع التحول الأخضر والمستدام.

كما لفتت إلى أهمية الشراكات المؤثرة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، داعية المنظمات الهادفة للربح العاملة في هونج كونج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام في مصر وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لزيارة الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلى مصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك عن قرب في مختلف المجالات.

من جانبه أشار وزير المالية والخزانة بهونج كونج، إلى الأهمية الخاصة لقناة السويس في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط بسبب الموقع الاستراتيجي وإسهامها في تنمية التجارة العالمية، ولكن أيضا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التكنولوجيا المتطورة والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة منوها بدور المنطقة الاقتصادية الصينية تيدا.

وأضاف أن هونج كونج تطمح في أن يكون لها دور فاعل في مصر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلي السعودية والإمارات أوائل العام الجاري وتطلعه لزيارة مصر.