خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البصل وارتفاع الدواجن والبيض والجبن

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار البصل في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن والبيض الأبيض والأحمر ومنتجات الألبان، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، وعاد الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد قرار الفائدة.. سعر الذهب اليوم ينخفض 20 جنيهًا ببداية التعاملات

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم الجمعة

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة بسوق العبور

موقع رسمي: انخفاض أسعار البطاطس والبصل في سوق العبور

ارتفاع كبير في أسعار الجبن ومنتجات الألبان مع اقتراب موسم المدارس ( موقع رسمي)

تراجع أسعار حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة

تراجع كبير في البداية.. سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات