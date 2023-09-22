موقع رسمي: انخفاض أسعار البطاطس والبصل في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والخيار خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المانجو.

وخلال الشهرين الماضيين في الأسواق، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 13 و18 جنيها للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 20 و25 جنيها.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و14 جنيها.

البطاطس بين 8 جنيهات و12 جنيهًا بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 15 و 20 جنيها، بتراجع بين جنيهين و3 جنيهات.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 22 و32 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و 43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و 30 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و 20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

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