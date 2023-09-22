أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة بسوق العبور
القاهرة - مصراوي:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيها.
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