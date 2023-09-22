بعد قرار الفائدة.. سعر الذهب اليوم ينخفض 20 جنيهًا ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالتعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس، بعد أن ثبت المركزي المصري أسعار الفائدة مساء الخميس.

وهبط سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات نحو 20 جنيهًا مرة واحدة.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1894 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 عند 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب عند 17680جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1921 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء الخميس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 8.7 دولار بنسبة 0.43%.

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