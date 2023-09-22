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ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم الجمعة

11:20 ص الجمعة 22 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الجمعة في المزرعة، جنيهًا للطبق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار البيض البلدي، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 122.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 124.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

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