تراجع كبير في البداية.. سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات عند مستواه في الصباح بعد أن بدأ التعاملات على تراجع بنحو 20 جنيهًا بعد أن ثبت المركزي المصري أسعار الفائدة مساء الخميس.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1894 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 17680جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

أما سعر الذهب عالميا فبلغ نحو 1921 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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