ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الرومي وانخفاض السكر اليوم الاثنين بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن الطازجة، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، والأرز السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.25 جنيه، بارتفاع 2.49 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.58 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.13 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 65.17 جنيه، بانخفاض 1.35 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 26.7 جنيها، بانخفاض 1.86 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بتراجع 63 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.84 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.32 جنيه، بارتفاع 5.78 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.99 جنيه، بارتفاع 8.27 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.58 جنيه، بزيادة 1.48 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.97 جنيه، بانخفاض 1.32 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.97 جنيه، بتراجع 61 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 107.03 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 201.41 جنيه، بارتفاع 10.67 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.64 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 63 جنيها، بارتفاع 2.08 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.57 جنيه، بارتفاع 85 قرشا.