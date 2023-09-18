ارتفاع أسعار الطماطم والخيار وانخفاض البطاطس والملوخية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس والكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والملوخية، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الطماطم والفاصوليا والخيار البلدي والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البطاطس بين 8.5 و12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 15 و19 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 24 و34 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 18 و24 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و28 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.