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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:28 ص الأحد 17 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 19589 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.92% إلى مستوى 19540 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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