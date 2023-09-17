البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 19589 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.92% إلى مستوى 19540 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.