ارتفاع أسعار البصل والكوسة والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي والخيار البلدي والصوب في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 13.5 و17.5جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و30 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البامية بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و 22 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و53 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و31 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.