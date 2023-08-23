هيئة الاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية

كتب- مصطفى عيد:

وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة "چي في للاستثمارات" (شركة مساهمة مصرية) لإقامة مدينة طربول، بنظام المناطق الاستثمارية.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، جاء قرار اللجنة، برئاسة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية، وفقا للبيان.

وسيساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا 16 منطقة استثمارية منتشرة بمحافظات الجمهورية، منها 11 منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم 1269 مشروعا بحجم استثمارات 34 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل.

وبحسب البيان، هناك 5 مناطق استثمارية تحت الإنشاء حاليا بمحافظتي القاهرة والجيزة، بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم 311 مشروعا، بحجم استثمارات 157 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 167 ألف فرصة عمل.