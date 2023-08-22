ارتفاع البلطي وانخفاض البوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي الكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار البوري.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و77 جنيها، بارتفاع جنيه.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.
سوق مصراوى
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