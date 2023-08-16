هيئة الاستثمار تكرم موظفين نجحوا في استرداد رسوم بقيمة 14 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعضاء لجنة الفحص، التي استطاعت استرداد 14 مليون دولار من حقوق الهيئة، عبر حكم قضائي، بعد أن عطلت إحدى الشركات العاملة بقطاع البترول سداد الرسوم المُستحقة للهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء على صفحتها على فيسبوك.

وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتقديم كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين، على أن يلتزموا بالأهداف التنموية للدولة من توفير الوظائف والسلع ودعم النمو والإيرادات العامة للدولة.

وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، إن مجموعة العمل المُكرمة استطاعت تنفيذ رؤية الهيئة المُتمثلة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار أو إهدار حقوق الدولة.

وقام اللواء ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري بتكريم أعضاء اللجنة، نيابة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم أمنية حامد، رئيس إدارة مركزية، وغادة نبيه، وخالد الشربيني، ومحمد باسم، مديرون عموم، ورضا عثمان، باحثة بالهيئة، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، وحسام كمال، رئيس إدارة مركزية بقطاع الأداء الاقتصادي.