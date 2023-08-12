قفزة كبيرة بسعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يتجاوز 2310 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 110 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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