هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% إلى مستوى 17472 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.2%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.4% إلى مستوى 17480 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريي
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