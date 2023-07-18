انخفاض أسعار الفول والجبن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والجبن الأبيض والرومي، في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس واللحوم الحمراء واللبن السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.09 جنيه بارتفاع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 37.39 جنيه، بانخفاض 1.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.84 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.52 جنيه، بارتفاع 1.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.03 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.55 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.05 جنيه، بانخفاض 52 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.48 جنيه، بارتفاع 53 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.65 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.37 جنيه، بارتفاع 4.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.03 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.93 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.31 جنيه، بانخفاض 56 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 97.02 جنيه، بانخفاض 1.52 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 178.68 جنيه، بانخفاض 5.58 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.84 جنيه، بارتفاع 1.36 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 61.52 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 27.33 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.