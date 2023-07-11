انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والبوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 75 جنيها و125 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.