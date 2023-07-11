سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولارا للأونصة في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 10.9 دولار، وبنسبة 0.57% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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