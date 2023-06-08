اقتصادية قناة السويس تتفاوض على 4 مشروعات بمينائي بورسعيد والسخنة

كتب - مصطفى عيد:

قال مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جاري التفاوض على إنشاء 4 مشروعات بمينائي شرق بورسعيد والسخنة، بإجمالي أطوال أرصفة 4074 متر، بحسب بيان من اقتصادية قناة السويس اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس في العام المالي الحالي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

كما حضر الاجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، ونواب رئيس المنطقة الاقتصادية وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها حتى 2025، وفقا للبيان.