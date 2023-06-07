انخفاض ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفلفل الرومي والحامي والخيار الصوب وورق العنب البناتي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 4.25 و5.75 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 18 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 14 و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.