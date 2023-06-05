ارتفاع البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

=كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والكابوريا والبوري، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفض سعر الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 75 و91 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.