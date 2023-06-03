تراجع جديد بسعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر من جديد، وانخفض الجرام 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض بنحو 15 جنيها في تعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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