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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:29 ص الإثنين 26 يونيو 2023
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.86% إلى مستوى 17438 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.36%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.4% إلى مستوى 17287 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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