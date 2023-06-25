خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الأرز والذهب يقلص خسائره

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الأرز والمكرونة، فيما قلص الذهب خسائره في السوق المحلي بمنتصف التعاملات، وواصلت أسعار البيض الأبيض والأحمر ارتفاعها في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم الأحد، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الأسواق

بعد ارتفاع الأبيض والأحمر.. سعر واحد لكل أنواع البيض اليوم بالمزرعة

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الأسواق

ارتفاع الفاصوليا والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والمكرونة وارتفاع زيت الذرة اليوم الأحد بالأسواق

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات