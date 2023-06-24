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قفز 30 جنيها.. زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات المساء

05:20 م السبت 24 يونيو 2023
قفز 30 جنيها.. زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات المساء

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 30 جنيها مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس الأول، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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