أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت عند مستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و13 جنيها.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 22 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 16 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.