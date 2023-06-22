وصلت مستوى تاريخي.. كيف تطورت إيرادات قناة السويس في 5 سنوات؟ (إنفوجراف)
كتبت- شيرين صلاح:
أعلن رئيس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي بنهاية يونيو، إلى 9.4 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسي.
وكان ربيع، أعلن أمس الأربعاء، نية الهيئة طرح 20% من شركة قناة السويس لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بعد ضمها لشركة قابضة استباقا للطرح، مع احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.
وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن قناة السويس لرباط وأنوار السفن هي إحدى شركات هيئة قناة السويس المتخصصة في مجال رباط وحل السفن العابرة لقناة السويس والوافدة علي موانئ بورسعيد - السويس - شرم الشيخ - نويبع وتزويد تلك السفن بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة شمالاً وجنوباً، ويصل رأس مال الشركة إلى 20 مليون جنيه.
وجاءت عملية الطرح الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وتم الإعلان عنه خلال فبراير الماضي والذي يشمل 32 شركة.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، جاء تطور إيرادات قناة السويس في خلال 5 سنوات كالتالي:
2018/2019: 5.75 مليار دولار
2019/2020: 5.72 مليار دولار
2020/2021: 5.84 مليار دولار
2021/2022: 7 مليارات دولار
2022/2023: 9.4 مليار دولار
كتبت- شيرين صلاح:
أعلن رئيس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي بنهاية يونيو، إلى 9.4 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسي.
وكان ربيع، أعلن أمس الأربعاء، نية الهيئة طرح 20% من شركة قناة السويس لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بعد ضمها لشركة قابضة استباقا للطرح، مع احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.
وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن قناة السويس لرباط وأنوار السفن هي إحدى شركات هيئة قناة السويس المتخصصة في مجال رباط وحل السفن العابرة لقناة السويس والوافدة علي موانئ بورسعيد - السويس - شرم الشيخ - نويبع وتزويد تلك السفن بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة شمالاً وجنوباً، ويصل رأس مال الشركة إلى 20 مليون جنيه.
وجاءت عملية الطرح الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وتم الإعلان عنه خلال فبراير الماضي والذي يشمل 32 شركة.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، جاء تطور إيرادات قناة السويس في خلال 5 سنوات كالتالي:
2018/2019: 5.75 مليار دولار
2019/2020: 5.72 مليار دولار
2020/2021: 5.84 مليار دولار
2021/2022: 7 مليارات دولار
2022/2023: 9.4 مليار دولار
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