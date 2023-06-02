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أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

02:16 م الجمعة 02 يونيو 2023
أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39938.71 جنيه، بزيادة 283.15 جنيه.

سعر طن حديد عز:40066.67 جنيه، بزيادة 501.59 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2042.86 جنيه، بزيادة 12.57 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت بوابة الأسعار المحلية مركز معلومات مجلس الوزراء

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