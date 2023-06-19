سعر الذهب اليوم في مصر يهبط لأقل من 2200 جنيه بحلول تعاملات المساء



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر تراجعه بحلول تعاملات المساء، وانخفض سعر الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 45 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع التراجع اليوم 60 جنيها للجرام حتى الآن.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر الذهب اليوم إلى انخفاض الأسعار العالمية بالإضافة إلى هدوء سعر الدولار في السوق الموازية والذي يتم تسعير الذهب في مصر بناءً عليه، بحسب ما قاله لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1951 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 6.3 دولار بنسبة 0.33%، مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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