الملا يستعرض خطة قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية في عام 2023

كتب- مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية لاستعراض خطة المسئولية المجتمعية لعام 2023، حيث شهد الاجتماع بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الحالية والمقترحة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وخلال الاجتماع أكد الملا أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التي تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين في تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطة بنطاق عمل شركات قطاع البترول.

وأشار إلى أهمية أن يكون عمل اللجنة هو وضع إطار عام تنظيمي وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية وتحقيق مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسئولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

وأضاف الوزير أن العمل يجري حاليا على تحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة لقطاع البترول المصري بالتعاون مع شركاء القطاع من شركات البترول.

وشهد الاجتماع مناقشة ما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام الحالي والمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات وأهمها مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ومشروعات حماية البيئة، وذلك إلى جانب المشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل جوهري في مستويات معيشة المواطنين.