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غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لموظفي الحكومة

12:51 م السبت 17 يونيو 2023
غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لموظفي الحكومة

صرف الرواتب

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كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة غدا الأحد 18 يونيو.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة خلال الفترة من الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو الجاري.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في ذات البيان، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأوضح أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

طالب بسيوني العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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