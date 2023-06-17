

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1945 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) أمس الجمعة بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.