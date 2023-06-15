جهاز تنمية المشروعات يوقع مع "جايكا" اليابانية مشروع تعاون جديد

كتب- مصطفى عيد:

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكاتو كين، الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، مشروع تعاون جديد بين الجانبين لتحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ويأتي ذلك، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الفنية وخدمات تطوير الأعمال والتدريب والتسويق، بما يلائم الأسواق الخارجية ويعزز فرص المنتجات في التصدير، بحسب بيان للجهاز اليوم الخميس.

وقال رحمي، إن مشروع التعاون الجديد يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي من خلال تقديم الخدمات الفنية اللازمة لرفع وتحسين إنتاجيتها وزيادة قدراتها التنافسية وتأهيل منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأشار رحمي، إلى اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الكيانات العالمية ذات الخبرة في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة.

وأوضح رحمي، أنه تم إيفاد بعثتين من الجايكا خلال شهري يناير ومارس من العام الجاري لزيارة محافظتى الإسكندرية والمنيا وتفقد عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في العديد من المجالات.

وقال كاتو كين، الممثل الرئيسي للجايكا، إن اليابان ترى مصر شريكًا استراتيجيا لا غنى عنه، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون الفني والمالي بين الجانبين لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار كين، إلى أهمية هذا المشروع ودوره في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية وكفاءة هذه المشروعات.