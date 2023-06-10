وزيرة التضامن تبحث مع البلشي الحماية الاجتماعية والتأمينية للصحفيين

كتبت- دينا خالد:

بحثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عددا من الملفات المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة الصحفيين، وسبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم السبت.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات شملت أهمية تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع نقابة الصحفيين لتحديد آلية لتغطية الإعلاميين والصحفيين تحت مظلة الحماية الاجتماعية حال التعطل أو المرض أو الطلاق وغيرها من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وسبل دعمهم حفاظاً على وضعهم الأدبي وصوناً لكرامتهم.

وطالب البلشي بشمول الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين الذين لا يرتبط عملهم بجريدة، وغير مؤمن عليهم لدى إحدي المؤسسات الصحفية القومية أو الخاصة أو الحزبية بقانون التأمينات الاجتماعية إلزاميًا، وذلك وفقاً للبند ثانياً من المادة الثانية من القانون.

وناقش البلشي ضرورة وجوب تضمين النقابة كطرف ثالث، حال إنهاء اشتراك الزملاء من على قوة عمل الصحف الخاصة أو الحزبية، بالإضافة إلى الطرف الذي تم إنهاء اشتراكه والصحيفة التي يعمل بها الصحفي.

ووعدت القباج، ببحث كلا الأمرين سواء الحماية الاجتماعية أو التأمينية مع الزملاء المعنيين بالوزارة ومع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي يتم من خلاله العمل على قضايا الوعي الإيجابي والتثقيف المجتمعي والرأي العام فيما يخص القضايا الاجتماعية، وأهمية تصويب المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، والسيطرة على الإشاعات بنشر الحقائق التي ترد من الوزارة والإحصاءات الموثقة بدلاً من إثارة البلبلة وفق بيانات غير صحيحة وغير صادرة من جهة رسمية.

ورحبت القباج، بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين يتم من خلاله العمل على قضايا برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" والقضايا المجتمعية التي تخص فئات ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة، بالإضافة إلى اعتبار البروتوكول جزءا يوضح آليات تقديم خدمات الوزارة للصحفيين.