امتحانات الثانوية العامة 2023.. مهام وواجبات رؤساء اللجان

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، يوم الإثنين المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ المواد الأساسية يوم 18 يونيو الجاري.

وينشر "مصراوي" أبرز مهام وواجبات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2022، في ما يلي:

1ـ استلام وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب.

2ـ يقع على رئيس اللجنة مسؤولية تفتيش الطلاب والسيطرة على اللجنة.

3ـ توزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة.

4ـ التواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان فى حالة حدوث أى مشكلات.

5ـ تجهيز لجنة السير قبل بدء الامتحان ووضع أرقام الجلوس في مكان ظاهر بالمدرسة ومراجعة قوائم الطلاب والمراقبين والملاحظين.

6ـ يتحمل رئيس اللجنة مسؤولية ضياع أية ورقة أسئلة طالما تم تسليمها من قبل الطالب.

7ـ عدم دخول أي محمول أو أجهزة إلكترونية من قبل الطلاب والملاحظين لجنة الامتحان.

8ـ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.

9ـ له الحق في زيادة إعداد الملاحظين لأكثر من 2 إذا ما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع الوزارة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 :

- الإثنين 12 يونيو، التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.​